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Російське військо продовжує тиснути на двох напрямках — Генштаб
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Російське військо продовжує тиснути на двох напрямках — Генштаб

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ЗСУ, Україна, війна
Український військовослужбовець 148-ї окремої артилерійської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ готується до стрільби з гаубиці М777 по російських військах поблизу лінії фронту в Донецькій області, Україна , 1 травня 2024 року. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Збройні сили України продовжують стримувати наступ армії РФ й не допускають просування окупантів у глибину території України. Нарізі на деяких напрямках тривають бої з російським військом. Найбільше – у смугах оборони українських підрозділів на Покровському та Куп'янському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00 22 травня.

Там зазначили, що армія РФ продовжує докладати основних зусиль на Куп’янському та Покровському напрямках.

Яка загальна ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські окупанти й далі тиснуть у районі Липців. ЗСУ також проводять активні дії. Загальна кількість боєзіткнень зросла до 8. Додався ще один авіаудар по Вовчанську.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. На цей час тут відбулось 22 бойових зіткнення в районах восьми різних населених пунктів. Підтверджені загальні втрати росіян в особовому складі на цей час становлять 106 осіб. Знищено по дві одиниці БМП, БТР та автомобільної техніки.

На Лиманському напрямку точиться один бій, ще 5 атак армії РФ сьогодні вже відбито.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб росіян покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.

На Покровському напрямку тривають 12 боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Прогрес, Соловйового, Сокола та Уманського. Ще шість атак ЗСУ вже відбили. Армія РФ зазнає втрат у живій силі: безповоротні — 68, санітарні – 140. Інформація щодо ураженої військової техніки окупантів уточнюється.

На Курахівському напрямку загальна кількість боєзіткнень зросла до 10. Окупанти вже втратили 81 людину пораненими та вбитими. Знищено російський танк, ще два – пошкоджено.

На Придніпровському напрямку відбито 4 атаки армії РФ у районі села Кринки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала, додали у Генштабі ЗСУ.

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