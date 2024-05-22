Генштаб: цієї доби вже відбулося понад 40 бойових зіткнень

На фронті Сили оборони тримають позиції, подекуди контратакують та нищать окупантів РФ. Вже сьогодні відбулося 46 бойових зіткнень. Російські військові здійснили три авіаудари із застосуванням п’яти КАБів, 583 обстріли позицій українських військ. Також росіяни задіяли для ударів 58 дронів-камікадзе.

Про це інформує Генштаб ЗСУ станом на 10.30 22 травня.

Протягом минулої доби на фронті загалом відбулося 117 бойових зіткнень. Росіяни завдали чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 55 авіаційних ударів під час яких скинув 84 КАБи, задіяли для ударів 927 дронів-камікадзе, із них — 59 БпЛА “Shahed” та “Ланцет” і 868 FPV-дронів. Військо РФ 4094 рази обстріляло позиції українських військ та мирні населені пункти з різних видів озброєння, зокрема, 89 обстрілів відбулося із реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу, пункт управління, артилерійський засіб, два склад боєприпасів та дві РЛС російського окупаційного війська.

“У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також ворог втратив шість танків, 22 бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, засіб ППО, 56 БпЛА ОТР, одну ракету, 59 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку від початку доби вже відбулося дві невдалі спроби російського війська атакувати район села Липці. Втрат позицій не допущено.

За уточненими даними, за минулу добу росіяни втратили на Харківському напрямку понад 220 військових, а також 32 одиниці озброєння та військової техніки, із них знищено танк, броньовану машину, чотири гармати і міномети, дев’ять БпЛА та шість одиниць автомобільної техніки росіян.

На Куп’янському напрямку зараз триває п’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка. Ситуація контрольована. Військо РФ зазнає втрат. Так, зокрема, неподалік Берестового знищено бойову машину піхоти та три бронетранспортери окупантів РФ.

На Лиманському напрямку на цей час відбито спробу війська РФ просунутись уперед біля села Невське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають дві атаки росіян в районі Виїмки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби окупанти РФ уже шість разів починали спроби покращити тактичне положення. Атакують з Бахмута, у напрямках Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка. Три атаки вже відбито — знищено танк та дві БМД окупантів. А три боєзіткнення ще тривають – але під час штурму в районі Іванівського вже знищено чотири російських бойових машини десанту. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку, у порівнянні з минулою добою, інтенсивність наступальних дій війська РФ дещо знизилась. Зараз тривають три атаки росіян з району Очеретиного.

“Вчорашні 37 атак окупантам дорого обійшлися. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог на Покровському напрямку втратив понад 320 осіб, а також 20 одиниць озброєння та військової техніки: знищено три гармати, чотири автомобілі, п’ять БпЛА, пошкоджено танк, п’ять броньованих машин та два автомобілі противника”, — зазначили у Генштабі.

На Курахівському напрямку відбито три атаки росіян в районах Красногорівки та Новомихайлівки. Триває бій в районі Костянтинівського. Ситуація під контролем Сил оборони.

Від початку доби на Времівському напрямку українські воїни відбили два штурми, в районах Урожайного і Старомайорського. Втрат українських позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку військо РФ тричі атакувало українських захисників на плацдармі на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мало.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.