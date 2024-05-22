Китай запровадив санкції проти 12 американських збройових компаній

Влада Китаю сьогодні, 22 травня, запровадила санкції проти виробників зброї зі Сполучених Штатів. Під обмеження потрапили 12 американських компаній та їх керівників.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ КНР.

Зазначається, що протягом тривалого часу США нібито ігнорують "неупереджену позицію" Китаю щодо "української кризи", запроваджують "протиправні" односторонні санкції та вдаються до "залякування та економічного примусу". Серед іншого в Пекіні обурені тим, що США продають озброєння Тайваню, що нібито "підриває суверенітет й територіальну цілісність" Китаю.

Санкції були запроваджені проти 12 американських підприємств оборонно-промислового комплексу та їх керівників.

Зокрема йдеться про:

Lockheed Martin Missiles and Fire Control;

Lockheed Martin Aeronautics;

Javelin Joint Venture;

Raytheon Missile Systems;

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;

General Dynamics Information Technology;

General Dynamics Mission Systems;

Intercoastal Electronics;

Systems Research and Simulation;

Iron Mountain Solutions;

Applied Technology Group;

Arciont.

Що відомо про конфлікт між КНР та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Але Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню влітку 2022 року спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

26 грудня 2022 року у Тайвані заявили про наймасштабніше порушення авіапростору острова китайськими військово-повітряними силами. За добу 71 літак ВПС Китаю, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшов в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони острова.