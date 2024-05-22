Стабілізаційні графіки відключень споживачів передбачені у період з 18:00 до 24:00. Перед тим їх вже застосовували з 0:00 до 7:00. Сьогодні у нічні години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії.

Про це повідомили у Міненерго.

Сьогодні вранці було знеструмлено одну з шахт на Донеччині . Під землею перебувало 25 працівників – їх виведено на поверхню.

. Під землею перебувало 25 працівників – їх виведено на поверхню. Вночі російські дрони атакували енергетичні об’єкти у Сумській області . Внаслідок чого було знеструмлено близько 518 тисяч абонентів. На ранок більшість заживлено. Також були порушення в електропостачанні побутових та промислових споживачів у сусідніх областях – Чернігівській та Харківській . Їх також заживлено. Тривають відновлювальні роботи.

. Внаслідок чого було знеструмлено близько 518 тисяч абонентів. На ранок більшість заживлено. Також були порушення в електропостачанні побутових та промислових споживачів у сусідніх областях – . Їх також заживлено. Тривають відновлювальні роботи. На Харківщині під час обстрілів вимикалося обладнання однієї з високовольтних підстанцій. Його включено в роботу. Також внаслідок обстрілів вимикалися дві повітряні лінії обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалися побутові споживачі. Їх заживлено.

під час обстрілів вимикалося обладнання однієї з високовольтних підстанцій. Його включено в роботу. Також внаслідок обстрілів вимикалися дві повітряні лінії обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалися побутові споживачі. Їх заживлено. У західному регіон і вимикалась високовольтна повітряна лінія. Її включено в роботу, причина відключення з'ясовується.

і вимикалась високовольтна повітряна лінія. Її включено в роботу, причина відключення з'ясовується. У Харківській області з технічних причин відключилися три повітряні лінії обленерго. Внаслідок цього знеструмилося обладнання високовольтної підстанції та підстанцій обленерго. Без електропостачання залишалися побутові, промислові споживачі та залізниця (були збої в русі потягів). Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи.

За даними енергетиків, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем сусідніх країн.

Також вчора у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Аби зменшити тривалість відключень, Міненерго звертається до споживачів із проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання.

“Важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00). Промислових споживачів просимо максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми”, — зазначили в Міненерго.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,30 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 15 861 МВт*год. Експорту не передбачається.

Останні масовані обстріли української енергетики

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді російські окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого удару. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, російська армія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.