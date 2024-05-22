Reuters: Ірландія планує визнати Палестину 22 травня

Уряд Ірландії 22 травня планує визнати палестинські території як незалежну державу.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела.

За його даними, прем'єр Саймон Харріс та міністр закордонних справ та оборони Міхол Мартін оголосять про таке рішення під час виступу перед ЗМІ, запланованого на ранок.

Раніше Мартін заявив в інтерв'ю радіостанції Newstalk, що Ірландія має намір визнати палестинські території незалежною державою до кінця місяця. Він пояснив, що країна робить це у контексті арабської мирної ініціативи та дає зрозуміти населенню Палестини загалом, що підтримує його право на самовизначення.

Визнання Палестини як окремої держави

Наприкінці квітня верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що до кінця травня Палестину визнають кілька країн Євросоюзу. Наразі серед європейських держав незалежність Палестини визнають: Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Швеція.

Всього як незалежну державу Палестину визнають 143 зі 193 країн ООН. Україна як член ООН визнала Палестину, ще перебуваючи у складі СРСР – це відбулося у 1988-му. Палестина ж визнала незалежність України у 1992 році. Проте Україна не визнала ХАМАС терористичною організацією, яка контролювала Сектор Гази до початку там операції Армії оборони Ізраїлю.