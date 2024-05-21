Фонд журналістки Яніни Соколової перепросив за свою соціальну рекламу

У фонді журналістки Яніни Соколової вибачились за соціальну рекламу гарячої лінії психологічної підтримки "Варто жити", яку розмістили у столиці.

Зокрема сама Соколова, яка є засновницею фонду у Facebook написала, що "не помиляється той, хто нічого не робить".

"За неприйнятну в наш час концепцію рекламної кампанії несу відповідальність персонально я. Я її затвердила після пропозицій рекламної агенції McCann Kyiv. Тому прошу персональне вибачення у всіх, в кого наша ідея викликала зворотне від бажаного реакцію. Втім, ми помилилися. У людей, які нині перебувають у кризових станах це викликало обурення. Немов ми спонукаємо їх зацементувати свої думки", — йдеться у дописі Соколової.

Вона зазначила, що психологи фонду були поруч з воїнами протягом 10 років, пройшли навчання у психологів-реабілітологів Ізраїлю, серед яких реальні учасники бойових дій.

"На цей час ми допомогли 9 тисячам українців позбутися думок від суїцидів, депресій, тривог за зневіри", — написала Соколова.

Що цьому передувало

На початку травня фонд Соколової запустив зовнішню соціальну рекламу, мета якої була у спонуканні людей звертатися за психологічною допомогою.

Зокрема на рекламних бордах були написані фрази, з якими найчастіше звертаються українці на лінію психологічної допомоги: "життя не має сенсу", "буде лише гірше", "з депресії не вийти". Ці гасла викликали хвилю обурення українців у соцмережах.

Управління з питань реклами КМДА та комунальне підприємство "Київреклама" повідомило, що "не може втручатися у зміст реклами", адже видає дозвіл саме на конструкцію, а не на її інформаційне наповнення.