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Армія РФ тисне на двох напрямках. Наразі відбулося 74 бойових зіткнення — Генштаб
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Армія РФ тисне на двох напрямках. Наразі відбулося 74 бойових зіткнення — Генштаб

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Український солдат, ЗСУ
Український солдат сидить у траншеї на передовій на околицях Лиману, серпень 2023 року. АР/Bram Janssen

Збройні сили України продовжують стримувати наступ армії РФ й не допускають просування окупантів у глибину території України. Протягом дня кількість бойових зіткнень з російським військом на цей час зросла до 74.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00 21 травня.

Там зазначили, що протягом дня "найгарячішим" залишається Покровський напрямок. Також противник значно активізувався на Харківщині.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські загарбники вже 10 разів штурмували позиції ЗСУ з метою захоплення оборонних рубежів. Зокрема Сили оборони відбили атаку окупантів у напрямку населеного пункту Слобожанське. Тривають бойові дії на півночі Вовчанська та в районі Стариці. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилося до 10. Крім Білогорівки, де продовжуються активні бойові дії, противник намагався наступати поблизу населеного пункту Виїмка.

На Краматорському напрямку від ранку відбувається бій у районі Андріївки. Тут росіяни 9 разів намагались штурмувати позиції ЗСУ.

На Покровському напрямку російські окупанти підтримують високу інтенсивність бойових дій та вже 27 разів робили спроби прорвати оборону. Ситуація залишається загостреною, однак під контролем українських підрозділів.

На Придніпровському напрямку противник 3 рази з початку цього дня розпочинав штурми, спрямовані на плацдарми Сил оборони на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін. Українські підрозділи – напоготові, щоб не дозволити російським окупантам реалізувати їх наступальні плани.

У Генштабі ЗСУ додали, що за уточненою інформацією, у ніч на 19 травня Сили оборони вразили у Севастополі (Крим) російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800.

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