Молдова співпрацюватиме з Євросоюзом у межах партнерства в галузі безпеки та оборони. Підписання відповідної двосторонньої угоди відбудеться найближчим часом.

Про це повідомляє NewsMaker, посилаючись на заяву МЗС Молдови.

У зовнішньополітичному відомстві країни пояснили, що це партнерство функціонуватиме як "парасольковий механізм" для всіх заходів взаємодії між Молдовою та ЄС.

Також зазначається, що більшість заходів, передбачених партнерством, уже здійснюють на практиці. Але укладення такої угоди стане основою більш систематичного співробітництва з ЄС у таких галузях, як допомога блоку у зміцненні стійкості країни, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору через Європейський інструмент миру, участь Молдови у місіях ЄС з управління кризами та інтегроване управління кордонами.

У молдовському МЗС додали, що на основі цього партнерства з ЄС обговорюватимуть ситуацію у сфері безпеки та оборони, а також зможуть встановити тематичні діалоги щодо певних областей, що становлять взаємний інтерес. При цьому у документі про партнерство в галузі безпеки та оборони не буде статусу міжнародного договору. Він буде ґрунтуватися на політичних зобов'язаннях.

Євроінтеграція Молдови

8 листопада 2023 року стало відомо, що Єврокомісія рекомендує Європейській раді розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до ЄС.

Наприкінці грудня 2023 року президентка Молдови Мая Санду заявила, що має намір балотуватися на другий президентський термін наприкінці 2024-го. Тоді ж вона закликала молдовський парламент розпочати підготовку до референдуму щодо прагнення країни до вступу в Євросоюз.

21 березня парламент Молдови затвердив декларацію про європейську інтеграцію країни. Документ стверджує, що вступ до Європейського Союзу забезпечить майбутнє Молдови як нейтральної та цілісної держави.