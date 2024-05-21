Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та ізраїльського міністра оборони Йоава Галанта зокрема після того, як у Тель-Авіві заявили, що не існує такого поняття, як невинні цивільні особи в Газі.

Про це Хан сказав в інтерв'ю CNN.

"Я маю на увазі, що є цілий ряд слів сказаних і зроблених урядом, які не були спростовані, які не були заперечені, від яких не відхрестилися ці дві особи, не відмежувалися. І я думаю, що це важливо", — зазначив він.

Хан наголосив, що слова, сказані Нетаньяху та Галантом, мають відношення до справи і становлять частину доказів для МКС.

Головний прокурор зокрема згадав слова Галанта про "введення повної облоги" у Газі і зазначив, що станом на 17 квітня у Секторі Гази через недоїдання загинули 28 дітей у віці до 12 років загинули, включно з 12 немовлятами.

Водночас Хан підсумував, що остаточне рішення щодо видачі ордерів на арешт ухвалюватиме суд та додав, що метою МКС є "рівне застосування закону" до всіх.

20 травня 2024 року головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС.