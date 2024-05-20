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Стан Фіцо стабільний і клінічно покращується — заява лікарні
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Стан Фіцо стабільний і клінічно покращується — заява лікарні

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Стан Фіцо стабільний і клінічно покращується — заява лікарні
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: AP

​​​​Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, у якого стріляли 15 травня, залишається під наглядом медичного персоналу Університетської лікарні ім. Ф. Д. Рузвельта в Банській Бистриці. Його стан “клінічно покращується”.

Про це повідомляє aktuality.sk за підсумками заяви лікарні у понеділок, 20 травня.

За останньою відомою інформацією, питання про переведення прем'єра до іншого медичного закладу поки не розглядається.

Лікарня Рузвельта в понеділок вранці зробила коротку заяву про поточний стан прем'єр-міністра Роберта Фіцо:

“Після сьогоднішньої консультації стан пацієнта стабільний. Він клінічно покращується, спілкується, запальні показники повільно знижуються. Прем'єр-міністр залишається під нашим наглядом”.

Що відомо про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

15 травня нападник вистрілив у 59-річного Фіцо під час візиту глави словацького уряду до міста Гандлова, внаслідок чого прем'єр-міністр спочатку опинився у критичному стані, а через кілька годин був прооперований.

Момент стрілянини потрапив на відео обласного телебачення, нападник вистрілив п'ять разів, потрапивши прем'єру в живіт і ліву руку.

Тоді словацькі ЗМІ повідомили, що 71-річний чоловік, який стріляв, був колишнім охоронцем у торговому центрі, автором трьох поетичних збірок і членом Словацького товариства письменників. Видання Aktuality.sk процитувало слова його сина, який сказав, що його батько був законним власником ліцензії на зброю.

На недатованому відео, розміщеному на Facebook, видно, що ймовірний нападник сказав: “Я не згоден з політикою уряду”.

Агентство Reuters підтвердило, що людина на відео збігається із зображенням чоловіка, заарештованого після замаху на Фіцо.

Пізніше словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю Ц., який 15 травня скоїв замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він був звинувачений у спробі вбивства з метою помсти.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

18 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 71-річному Юраю Цинтулі, який підозрюється у вчиненні замаху на вбивство словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

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