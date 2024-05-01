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З початку повномасштабної війни від вибухівки загинуло 297 цивільних, з яких 15 дітей — ДСНС
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З початку повномасштабної війни від вибухівки загинуло 297 цивільних, з яких 15 дітей — ДСНС

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Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Олександр Хорунжий поінформував, що від початку повномасштабної війни в Україні від вибухівки загинули 297 людей, з них – 15 дітей, поранено 669 людей, з них – 78 дітей.

Про це Олександр Хорунжий розповів на брифінгу.

За його словами, в Україні залишаються потенційно замінованими близько 156 тисяч квадратних кілометрів. Він додав, що піротехніки ДСНС наразі обстежили територію близько 129 тисяч гектарів.

"Це величезні території, які вже пройшли наші піротехніки ДСНС. На них було виявлено вибухонебезпечні предмети й відповідно знешкоджено. З початку повномасштабного вторгнення піротехнічними підрозділами знешкоджено понад 490 тисяч вибухонебезпечних предметів, в тому числі 3352 одиниць авіабомб", – сказав Хорунжий.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

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