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Фінляндія запроваджує нові обмеження на кордоні з Росією
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Фінляндія запроваджує нові обмеження на кордоні з Росією

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Фінляндія запроваджує нові обмеження на кордоні з Росією
КПП Іматра на фінсько-російському кордоні. Getty Images

Фінляндія з 15 квітня призупиняє рух прогулянкових суден Сайменським каналом, що з'єднує фінське озеро Сайма з Виборзькою затокою. Крім того, Фінляндія закриває два морські пункти пропуску біля кордону з Росією — Хаапасаарі і Сантіо, а також продовжує закриття всіх сухопутних КПП.

Про це в неділю, 13 квітня, повідомила російська Федеральна митна служба у своєму Telegram-каналі.

У відомстві, зокрема, відзначили, що Гельсінкі подовжує з 15 квітня закриття всіх сухопутних пунктів пропуску між Росією та Фінляндією (Іматра, Куусамо, Ніірала, Нуйямаа, Райя-Йосепі, Салла, Ваалімаа і Вартіус) "до особливого розпорядження".

Як пише Deutsche Welle, МВС Фінляндії пояснило безстрокове закриття кордону "ризиком інструментальної імміграції".

За словами глави МВС країни Марі Рантанен, "це не коли люди потребують притулку, а скоріше, коли Росія використовує їх як інструмент тиску".

Поступове закриття КПП фінською стороною почалося в листопаді 2023 року. Спочатку не працювала частина прикордонних переходів, потім обмеження поширили на всі сухопутні пропускні пункти і кілька разів їх продовжували.

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