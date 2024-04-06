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"Путін використовує людей як інструмент у війні". Президент Фінляндії прокоментував закриття кордону з Росією
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"Путін використовує людей як інструмент у війні". Президент Фінляндії прокоментував закриття кордону з Росією

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Александер Стубб
Президент Фінляндії Александер Стубб. Фото: AP

Президент Фінляндії Александер Стубб назвав хорошим рішенням закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією.

Про це політик повідомив у телепрограмі Yle Ykkösaamu.

За словами Стубба, ухвалене фінським урядом закриття кордонів із РФ запобігло ескалації ситуації зі спрямованою міграцією, оскільки Москва веде подвійну гру.

"Перше — те, що Путін, використовує людей як інструмент, знаряддя у війні. Другий бік — острах Росії, що мобілізація призведе до того, що російські чоловіки почнуть тікати через Фінляндію", — зазначив президент.

Політик висловив сподівання, що фінському уряду вдасться затвердити у парламенті новий закон стосовно пунктів пропуску на кордоні.

"Тут мовиться не про звичайних біженців і мігрантів, а про використання людей як інструменту впливу. І тут міжнародному законодавству потрібно йти в ногу з часом", — підкреслив Стубб.

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