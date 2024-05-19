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Життя президента Ірану може бути під загрозою після авіакатастрофи — Reuters
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Життя президента Ірану може бути під загрозою після авіакатастрофи — Reuters

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Гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі
Гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі злітає біля ірансько-азербайджанського кордону, 19 травня 2024 року. REUTERS/Алі Хамед Хагдуст/IRNA/WANA

Вертоліт із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та його міністром закордонних справ Хоссейном Амір-Абдуллахіаном розбився в горах через непогоду. Їхнє життя може бути в небезпеці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранського чиновника.

Чиновник на правах анонімності повідомив, що гелікоптер з президентом Ірану та його міністром закордонних справ розбився, коли він перетинав гірську місцевість у сильному тумані.

Чиновник сказав, що життя Раїсі та Амірабдоллахіана наразі знаходиться "під загрозою після аварії гелікоптера".

"Ми все ще сподіваємося, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння", — сказав чиновник на умовах анонімності.

Державне телебачення припинило всі свої регулярні програми, щоб показати молитви за Раїсі по всій країні, а в кутку екрана — прямі трансляції команд рятувальників, які пішки обшукують гірську місцевість у густому тумані. Рятувальні роботи ускладнює сильний туман.

На північному заході Ірану сталася аварія з гелікоптером, який перевозив президента країни Ібрагіма Раїсі. Вертоліт здійснив жорстку посадку. Іранські рятувальні групи точно визначили місце аварії вертольота — поблизу села Озі, розташованого в лісах Арасбаран у північно-західній провінції Східний Азербайджан. До пошукової операції залучені 40 груп рятувальників.

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