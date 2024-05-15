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Планові відключення світла по всій Україні, часткова стабілізація ситуації на Харківщині. 813 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Планові відключення світла по всій Україні, часткова стабілізація ситуації на Харківщині. 813 день війни. Онлайн

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Блекаут у Києві
Люди стоять і дивляться на Київ під час блекаутів, 23 листопада 2022. AP

16 травня — 813 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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