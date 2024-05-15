16 травня — 813 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Парламент Естонії ухвалив закон, який дозволяє використовувати заморожені активи Росії для компенсації збитків, завданих Україні внаслідок війни.
- Силам оборони протягом дня вдалося частково стабілізувати ситуацію на півночі Харківщини.
- Через важку ситуацію в енергетиці, спричинену обстрілами армії Росії, з 16 травня по всій Україні для побутових споживачів та промисловості будуть діяти планові обмеження.
Ще один вибух пролунав, ймовірно, за межами Харкова, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та області триває повітряна тривога. Міський голова Терехов та керівник ОВА Синєгубов підтвердили атаку російських військ на місто.
У Харкові чули вибух, ймовірно, за межами міста, повідомляють наші кореспонденти.
У Харкові пролунав ще один вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Вибух у Харкові, повідомили кореспонденти Суспільного.