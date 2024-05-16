В енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит. 16 травня в усіх регіонах Україні діятимуть графіки погодинних відключень. Також запланований імпорт з 5 країн Європейського Союзу. Станом на ранок знеструмлені 446 населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Диспетчерський центр "Укренерго" довів до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання для кожного регіону. З 16 травня, з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Напередодні, 15 травня, з 19:25 до 22:00 були застосовані аварійні відключення промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Через зростання споживання обмеження довелося подовжити до 23:40.

"Укренерго" закликало економити електрику протягом усієї доби.

На ранок 16 травня знеструмлено 446 населених пунктів. Через бойові дії є нові вимкнення у Донецькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин — у Київській, Одеській, Сумській, областях.

Аварійна допомога та імпорт

Вчора, 15 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі активували аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 10:00 та з 17:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також з 10:00 до 17:00 на запит оператора енергосистеми Польщі українська енергосистема приймала надлишки електроенергії. 16 травня аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 01:00.

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови застосовується імпорт загальним обсягом 23 488 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 653 МВт.

Через велику кількість запитів зранку 16 травня не можна було перевірити графіки відключень для Києва: сайт YASNO перезавантажений, заявив директор компанії Сергій Коваленко. Нині фахівці лагодять систему.