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Велика Британія відмовляється підписувати угоду з ВООЗ щодо пандемії
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Велика Британія відмовляється підписувати угоду з ВООЗ щодо пандемії

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Логотип ВООЗ. Фото: Reuters

Британія відмовляється підписувати договір зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я, у якому прописано, що у разі нової глобальної пандемії Лондон має віддати п’яту частину своїх вакцин на користь третіх країн.

Про це повідомляє The Telegraph.

Наголошується, що Велика Британія категорично проти таких зобов’язань, пов’язаних із вакцинами, і не підпише угоду, яка підриває суверенітет країни.

Станом на тепер представники 194 держав-членів ВООЗ ведуть переговори щодо підписання таких угод.

Ця ініціатива виникла на піку надзвичайної ситуації через Covid. Країни планували підписати юридично зобов’язувальний документ, неофіційно відомий як Угода про пандемію, яка допоможе країни боротися з наступною глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

Згідно з умовами договору, усі держави-члени ВООЗ будуть зобов’язані відмовитися від 20 відсотків вакцин на користь інших країн і зобов’язуються не накопичувати препарати на складах.

У документі ВООЗ зазначено, що агентство ООН отримає "доступ у режимі реального часу" до 10 відсотків цих продуктів безкоштовно та 10 відсотків "за доступними цінами".

Джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило: «Велика Британія не могла прийняти ці пропозиції в їх нинішньому вигляді — і вони не були погоджені».

Як пише видання, спільне використання предметів охорони здоров’я розглядається як червона лінія для багатьох країн, які обговорюють угоду про пандемію. Бідніші країни бачать це як важливий договір для забезпечення справедливого ставлення до всіх націй, але багатші країни стурбовані відмовою від автономії.

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