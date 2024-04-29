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FT: прихильники Бориса Джонсона і Ліз Трасс хочуть усунути Сунака з посади прем'єра Британії
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FT: прихильники Бориса Джонсона і Ліз Трасс хочуть усунути Сунака з посади прем'єра Британії

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Британський політик Ріші Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: АР

Чинний прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак ризикує зіткнутися після місцевих виборів 2 травня зі спробою групи депутатів-консерваторів усунути його з посади.

Про це із посиланням на джерела повідомляє The Financial Times.

За даними видання, Сунаком незадоволені прихильники колишніх двох прем'єрів: Бориса Джонсона та Ліз Трасс. На правах анонімності ці депутати повідомили The Financial Times, що мають намір діяти після оголошення результатів виборів в Англії та Уельсі. У них уже готовий "план дестабілізації", вони спробують ініціювати процедуру вотуму недовіри Ріші Сунаку.

Для вотуму недовіри прем'єру потрібні 52 звернення консерваторів до профільного парламентського комітету. Одне з анонімних джерел FT у партії, яке заперечує свою участь у "змові", стверджує, що депутати планують згуртуватися навколо певної альтернативи Сунаку на посаді прем'єр-міністра.

Співрозмовник видання не уточнив, кого незадоволені депутати вбачають своїм кандидатом.

Однак більшість вважають, що Ріші Сунак зможе перенести навіть найневтішніші результати майбутніх виборів.

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