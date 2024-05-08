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Вікторія Спартц перемогла на республіканських праймериз в Індіані
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Вікторія Спартц перемогла на республіканських праймериз в Індіані

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Вікторія Спартц перемогла на республіканських праймериз
Конгресвумен Вікторія Спартц, 1 березня 2022 року. Конгресвумен Вікторія Спартц, 1 березня 2022 року. Фото: АР

Членкиня Палати представників США Вікторія Спартц виграла республіканські вибори на наступний термін в Палаті представників. Це перша і єдина конгресвумен родом з України. Вона голосувала проти пакета допомоги Києву на 61 млрд доларів.

Про таке написали The Hill та Assosiated Press.

Спартц, яка представляє 5-й округ Конгресу від штату Індіана з 2021 року, у 2023 році говорила, що вже не буде балотуватися, але пізніше змінила свою думку і в лютому офіційно подалася на наступний термін.

Індіана — переважно прореспубліканський штат. Вибори тут, як пише AP, були перевіркою для змінюваних поглядів Спартц щодо України. Її позицію широко поділяли її конкуренти, в тому числі представник штату Чак Гудріч, який позичив 4,6 млн доларів на кампанію.

Що відомо про Вікторію Спартц

Вікторія Спартц – політикиня США українського походження, сенаторка Конгресу штату Індіана від міста Ноблсвілл, округ Гамільтон. Вона народилася у місті Носівка Чернігівської області. Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

У 2000 році переїхала до США, отримала диплом магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани, залишилася там викладати. У 2017 замінила на посаді в Конгресі штату Індіана 72-річного сенатора Люка Кенлі, який пішов на пенсію. Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, зокрема Дена Шмідта, що раніше працював з колишнім губернатором Майком Пенсом.

Вона спочатку підтримувала Україну після повномасштабного російського вторгнення. Представник Індіани Чак Гудріч звинуватив Спартц у тому, що вона ставить Україну на перше місце, вище за пріоритети Сполучених Штатів, зокрема розв'язання ситуації на південному кордоні — міграційної кризи з Мексикою.

Згодом Спартц виступила проти "чистих чеків" на допомогу Києву від Вашингтона. Вона виступила за перегляд допомоги, а також голосувала проти законопроєкту щодо допомоги Україні на суму у 61 мільярд доларів.

Заяви Спартц щодо керівника ОП Єрмака

Улітку 2022 року Вікторія Спартц звернулася з листом до президента США Джо Байдена про необхідність перевірити, чи є так звані "російські зв’язки" в очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував звернення Спартц і порадив політикині "полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни".

У відповідь на заяву МЗС Спартц на своєму сайті опублікувала список претензій до керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зокрема, вона закидає йому невдалі мирні перемовини з РФ перед початком російського повномасштабного вторгнення.

В Офісі президента України Суспільному повідомили, що не отримували жодних листів чи звернень з боку членкині Конгресу Вікторії Спартц, яка раніше оприлюднила список претензій до очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

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