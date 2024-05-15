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Президент Литви Науседа відкликав шістьох послів, зокрема, й з України
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Президент Литви Науседа відкликав шістьох послів, зокрема, й з України

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Литва, Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа під час пресконференції за результатами другого саміту Люблінського трикутника у Львові, 11 січня 2023 рік. УНІАН/Микола Тис

Президент Литви Гітанас Науседа відкликав від виконання обов'язків шістьох послів держави. Йдеться про Україну, Німеччину, Чехію, Грузію, Ірландію та Фінляндію.

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що дипломати відкликаються у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

Як зазначено у декретах глави Литви, з 17 червня цього року Вальдемарас Сарапінас звільняється з посади посла в Україні. Його кандидатуру розглядають на посаду посла у Польщі.

З 5 серпня від своїх обов'язків відсторонені посли у Німеччині Рамунас Місюліс, у Фінляндії Гедрюс Казакявічюс, в Ірландії Марюс Гудінас та Грузії Андрюс Каліндра. З 19 серпня звільняється з посади представник Литви в Чехії Лаймонас Талат-Келпша.

Дипломатів відкликали після того, як президент та Міністерство закордонних справ Литви після довгих обговорень домовилися про призначення нових дипломатів. Їхні імена поки не називаються.

У Литві в неділю, 12 травня, відбулися президентські вибори та референдум щодо множинного громадянства.

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