У Литві в неділю, 12 травня, проходять президентські вибори та референдум щодо легалізації множинного громадянства.

Як повідомляє Delfi, у країні відкрилися 1895 виборчих дільниць, які працюватимуть з 07:00 до 20:00.

За даними Головвиборчкому, на виборах президента і референдумі про громадянство станом на 12:00 проголосувало 28,70% виборців. Свій голос уже віддали чинний глава Держави Гітанас Науседа та експрезидентка Даля Грібаускайте.

За посаду президента країни змагають вісім кандидатів, а саме: чинний лідер Гітанас Науседа, висунута консерваторами прем’єр-міністерка Інгріде Шимоніте, представник Партії свободи, колишній очільник Конституційного суду Дайнюс Жалімас, самовисуванець Ігнас Вегелі, засновник партії "Німанська зоря" Ремігіюс Жемайтатайтіс, Гедрімас Єглінскас — від Спілки демократій "В ім’я Литви" та голова Партії праці Андрюс Мазуроніс.

Переможцем вважатиметься кандидат, який отримає більш ніж 50% голосів. У разі, якщо жодному із претендентів не вдасться здобути більшість, за два тижні організують другий тур виборів, у якому візьмуть участь двоє кандидатів, які здобули найбільшу кількість голосів у першому турі. Той, хто у другому турі здобуде абсолютну більшість, вважатиметься переможцем.

Окрім цього, в країні проходить і референдум щодо легалізації множинного громадянства.