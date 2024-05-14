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ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility
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ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility

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Рада ЄС
Рада ЄС. Getty Images

Європейський Союз сьогодні 14 травня остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

Про це йдеться в офіційному прессрелізі Ради ЄС.

Зазначається, що сьогоднішнє рішення дозволить Єврокомісії виділити України до 1,89 мільярда євро попереднього фінансування, доки не почнуться регулярні виплати.

Водночас у ЄС наголосили, що регулярні платежі виплачуватимуться лише за умови "впровадження узгодженої реформи та інвестицій", а також за умови, що Україна продовжуватиме підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що цього року Україна в межах програми розраховує залучити 16 млрд євро.

"Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку", — написав він.

Раніше у Мінекономіки повідомляли, що у межах програми Ukraine Facility створюється механізм української гарантії обсягом 7,8 мільярда євро, яка забезпечить покриття ризиків, пов’язаних з роботою бізнесу через повномасштабну війну.

Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

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