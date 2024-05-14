Угорщина блокуватиме нові санкції ЄС проти російського газу — Politico

Угорщина не підтримує нові санкції Європейського Союзу щодо російського газу і блокуватиме будь-які заходи, які підвищують ціни на енергоносії в Європі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

За їхніми словами, Будапешт висловив значні застереження щодо нової пропозиції під час перших обговорень між послами країн ЄС 8 травня — відмовившись виступати прямо проти цього заходу, але зробивши свою настороженість очевидною.

Високопоставлений представник Угорщини заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції, які підвищують ціни на енергоносії в Європі.

"Ми проаналізуємо пакет, але не підтримаємо нічого, що може мати негативний вплив на газовий ринок ЄС", — заявив угорський чиновник.

Санкції мають заборонити країнам ЄС реекспорт російського скрапленого природного газу (СПГ), що потенційно позбавить Москву значних прибутків. Але вони не зупинять закупівлі російського газу в ЄС і не завдадуть прямого удару по бізнес-інтересах Угорщини. Однак країна сильно залежить від російських поставок і вже давно виступає проти подальших енергетичних санкцій проти Москви. Як відомо, запровадження санкцій вимагає одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС.

Кілька інших країн, зокрема Франція, Німеччина, Італія й Іспанія, також просили більше технічної інформації про заходи під час початкових переговорів. Але Угорщина була найбільш нерішучою щодо таких обмежень.

"Коли справа доходить до енергетики, вони хвилюються. Вони бояться, що це дестабілізує ринки, навіть опосередковано", — сказав один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Минулого тижня Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запропонувала запровадити санкції щодо СПГ, що стало першою спробою ввести санкції в прибутковий газовий сектор Москви.

Досі Брюссель утримувався від санкцій на скраплений газ, оскільки ціни на нього були підвищені, а деяким країнам він потрібен, щоб не вмикати світло.

Франція, Іспанія та Бельгія є найбільшими центрами імпорту російського СПГ, значна частина якого потім реекспортується до таких країн, як Німеччина й Італія. Проте і Берлін, і Рим нещодавно висловили попередню підтримку новим санкціям.

За словами аналітика компанії ICIS Тома Маржека-Мансера, європейські ринки СПГ значно стабільніші, ніж були одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дає Брюсселю більше свободи дій для запровадження обмежень.

Водночас він застеріг, що хоча енергетичні ринки в таких країнах Центральної Європи, як Угорщина, стабілізувалися в останні місяці, будь-які зміни в постачанні можуть зробити ціни для споживачів "дуже нестабільними".

На відміну від інших країн ЄС, Угорщина не відмовилася від російського газу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вона навіть уклала нові угоди з "Газпромом" про збільшення постачання під час пікового попиту. Українські урядовці неодноразово закликали Будапешт покласти край енергетичній залежності від Кремля.

Минулого тижня, коли почала з'являтися інформація про пропозиції щодо нових санкцій — 14-й пакет обмежень, Угорщина знову заявила про незгоду з націленістю на російський енергетичний сектор.

"Угорщина вважає всі санкції, що впливають на енергетичний сектор, шкідливими, оскільки вони значно обмежують європейську конкурентоспроможність і призводять до зростання цін та ризиків для поставок", — заявив виданню речник Міністерства закордонних справ Мате Пачолай.

Раніше Bloomberg повідомило, що Європейський Союз обговорює з країнами-членами пропозиції щодо санкцій щодо ключових російських проєктів скрапленого природного газу та заборони на використання портів ЄС для реекспорту поставок, призначених для третіх країн, у рамках спроб обмежити здатність Москви отримувати доходи від викопного палива.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем заявив, що у новий 14-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії повинен включати кроки проти тіньового флоту танкерів, які перевозять російську нафту в обхід вже наявних обмежень.