ЄС розглядає можливість санкцій проти російських проектів СПГ — Bloomberg

Європейський Союз обговорює з країнами-членами пропозиції щодо санкцій щодо ключових російських проєктів скрапленого природного газу та заборони на використання портів ЄС для реекспорту поставок, призначених для третіх країн, у рамках спроб обмежити здатність Москви отримувати доходи від викопного палива.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Потенційні заходи вивчаються в рамках останнього раунду санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну. За словами джерел, мета полягала б у тому, щоб ще більше вдарити по ланцюжку поставок СПГ у Росію та майбутнім доходам від таких проектів, як Arctic LNG 2, термінал СПГ UST Luga та завод у Мурманську. Раніше США наклали санкції на надеякі з цих проектів.

Відповідно до плану, портам країн-членів ЄС також буде заборонено імпортувати російські поставки, які потім реекспортуються до третіх країн. Але заборони на закупівлю палива для використання всередині блоку не буде.

За словами джерел, обговорення все ще перебувають на ранній стадії, і деякі держави-члени скептично ставляться до цих пропозицій.

Зазначається, що в рамках 14-го пакета обмежень розглядає введення санкцій проти суден російського "тіньового флоту" в рамках зусиль щодо встановлення обмеження цін на російську нафту.

Деякі з російських проєктів СПГ, на які поширюватимуться ці заходи, вже стикаються з обмеженнями на обладнання, що використовується для виробництва і видобутку скраплення природного газу, а також на інші технології та послуги.

ЄС також ухвалив заходи, які дозволили б окремим країнам блокувати поставки газу з Росії на добровільній основі, хоча більша частина потоків, що залишилися, пов'язана з довгостроковими контрактами.

Агентство зазаначає, що ЄС, особливо країни центральної Європи, як і раніше залежать від Росії в постачанні газу, а імпорт з Москви становив близько 40% попиту ЄС до вторгнення в Україну. Хоча трубопровідний газ відтоді значно впав, Росія постачає близько 18 мільярдів кубометрів СПГ до європейських портів, переважно у Франції, Іспанії та Бельгії, з яких приблизно 1 мільярд кубометрів потім реекспортується.

Крім того, зас ловами джерел, країни-члени ЄС сподіваються наступного місяця досягти угоди щодо використання прибутків, отриманих від заморожених російських суверенних активів, для підтримки України.

Раніше міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем заявив, що у новий 14-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії повинен включати кроки проти тіньового флоту танкерів, які перевозять російську нафту в обхід вже існуючих обмежень.