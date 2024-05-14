Станом на ранок 14 травня споживання електроенергії в Україні зросло на 4,5 % у порівнянні з тим же часом вчора, 13 травня, зокрема через похолодання.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"В енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії. Причина — масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" попередили, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 16:00 14 травня до 07:00 15 травня.

Аварійна допомога від країн ЄС сьогодні була застосована з 00:00 до 07:00.

Як додали в "Укренерго", станом на ранок в Україні був знеструмлений 421 населений пункт. Через бойові дії є відключення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин є знеструмлення в Київській області.