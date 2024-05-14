Затримали керівника головного управління кадрів Міноборони Росії — ЗМІ

Начальника головного управління кадрів Міноборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова затримали.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАРС з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними російського медіа, Кузнєцов є підозрюваним у кримінальній справі. У чому конкретно його підозрюють невідомо.

Розслідування проводить головне військово-слідче управління Слідчого комітету РФ.

"Слідчий вже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", — повідомило джерело виданню.

Як пише SHOT, Кузнєцов перед тим, як стати начальником управління кадрів, очолював Восьме управління Генштабу ЗС РФ, це відомство очолює Службу захисту державної таємниці.

23 квітня затримали за підозрою в отриманні хабаря заступника тодішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Володимир Путін 12 травня зняв Сергія Шойгу з посади міністра оборони Росії та запропонував на неї нового кандидата. Замість Шойгу мають затвердити Андрія Бєлоусова — досі він був віцепрем’єр-міністром РФ і не має бойового досвіду.

Водночас Путін призначив Шойгу секретарем Ради безпеки РФ.