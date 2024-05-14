ХарківщинаВійнаМобілізаціяВідеоТОП РегіонівУсі новиниРозслідуванняІсторіїЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Затримали керівника головного управління кадрів Міноборони Росії — ЗМІ
Вторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯМІНОБОРОНИПодіїСвітВійна

Затримали керівника головного управління кадрів Міноборони Росії — ЗМІ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Російське Міноборони
Будівля Міноборони РФ в Москві, Росія. Facebook/Міноборони Росії

Начальника головного управління кадрів Міноборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова затримали.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАРС з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними російського медіа, Кузнєцов є підозрюваним у кримінальній справі. У чому конкретно його підозрюють невідомо.

Розслідування проводить головне військово-слідче управління Слідчого комітету РФ.

"Слідчий вже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", — повідомило джерело виданню.

Як пише SHOT, Кузнєцов перед тим, як стати начальником управління кадрів, очолював Восьме управління Генштабу ЗС РФ, це відомство очолює Службу захисту державної таємниці.

23 квітня затримали за підозрою в отриманні хабаря заступника тодішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Володимир Путін 12 травня зняв Сергія Шойгу з посади міністра оборони Росії та запропонував на неї нового кандидата. Замість Шойгу мають затвердити Андрія Бєлоусова — досі він був віцепрем’єр-міністром РФ і не має бойового досвіду.

Водночас Путін призначив Шойгу секретарем Ради безпеки РФ.

Топ дня
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні Важливо
Евакуація з Вовчанська, Харківщина
З прикордонних регіонів Харківщини продовжується евакуація, Німеччина передасть ще систему ППО. 811 день війни. Онлайн
Зеленський призначив нового першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Зеленський призначив нового першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Посол України в Польщі: Варшава не зупиняла переговорів із Києвом із аграрних питань
Посол України в Польщі: Варшава не зупиняла переговорів із Києвом із аграрних питань
Шмигаль: ЄС остаточно схвалив торговельний безвіз для України
Шмигаль: ЄС остаточно схвалив торговельний безвіз для України ще на рік

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
Дізнайтесь більше
Українські військові
З початку доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень — Генштаб
Український боєць
"Наступають набагато більше за 30 тис.": секретар РНБО про загрозу для Харкова
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван
США найближчими днями виділять черговий пакет військової допомоги Україні — Салліван
Постраждалі діти в Україні, ЮНІСЕФ
Майже 2000 дітей загинули або отримали поранення в Україні з початку повномаштабного вторгнення — ЮНІСЕФ
На початок