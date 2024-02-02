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Бундестаг ухвалив бюджет-2024 з допомогою для України на майже 7,6 млрд євро
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Бундестаг ухвалив бюджет-2024 з допомогою для України на майже 7,6 млрд євро

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Бундестаг ухвалив бюджет-2024 з допомогою для України на майже 7,6 млрд євро
Будівля німецького парламенту (Бундестагу). Ілюстративне фото: AP

У Німеччині депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет країни на 2024 рік, де на військову допомогу Україні передбачили близько 7,6 млрд євро.

Про ухвалення документа повідомляється на сайті німецького парламенту.

“За” віддали голоси 388 парламентаріїв правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів.

Цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро. Чисті запозичення мають становити 39,03 млрд євро. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро, передає кореспондент "Укрінформу".

Поки депутати голосували, члени Бундесрату (представництва 16 федеральних земель) чекали, щоби своєю чергою схвалити основний фінансовий документ держави. Вони, як очікується, швидко затвердять рішення Бундестагу.

Бюджет мали ухвалити раніше, але постанова Федерального конституційного суду від 15 листопада 2023 року про невідповідність першого проєкту, запропонованого урядом, змусила правлячу коаліцію переглядати документ з огляду на велику фінансову “діру”, яка утворилась через заборону використовувати гроші Фонду економічної стабілізації. Новий проєкт бюджету розглядався весь цей пленарний тиждень — по кожному міністерству та відомству окремо.

За словами голови бюджетного комітету Хельге Брауна, дебати щодо бюджету на 2024 рік тривали 68 годин 35 хвилин.

"Це три дні і три ночі", — сказав Браун на початку дебатів.

Раніше речник коаліційцного уряду ФРН Штеффен Гебештрайт говорив журналістам, що Німеччина продовжить військову підтримку України і 2024 року. Він не назвав точної допомоги України в новому проєкті держбюджету-2024, але раніше було оголошено, що її збільшать з 4 до приблизно 8 млрд євро.

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