Зеленський показав, як будуються оборонні фортифікації

Президент Володимир Зеленський розповів про будівництво фортифікацій уздовж лінії фронту. За його словами, максимальна увага у зведенні оборонних споруд приділяється у прикордонних та прифронтових районах.

Відповідне відео глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Суми, Чернігівщина, Харківщина. Будуємо захист. Укріплюємо кожен напрямок. Перший пріоритет – фронт. Але максимальна увага – всім районам та областям, які потребують зміцнення. Вдячний кожному й кожній, хто будує, виробляє та забезпечує українську силу!", — сказав Зеленський.

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що від початку цього року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі регіони України. Зокрема бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди і облаштовувати системи загороджень у прифронтових та прикордонних районах.