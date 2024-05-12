На передовій на Харківщині тривають оборонні бої та жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 12 травня.

"Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування", — розповів він.

За словами Зеленського, також надзвичайно складна ситуація на околицях Вовчанська, адже місто під перебуває постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії українських військових.

"Дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним – кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині. У військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, у громадах", — додав президент.

Зеленський наголосив, що задум ударів РФ на Харківщині полягає у тому, щоб розтягнути українські сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися.

Водночас президент додав, що зараз не менш загострена ситуація на Донецькому напрямку.

"Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський та Времівський напрямки, Краматорський, Купʼянський", — уточнив він.

Близько 05:00 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились.

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