Ситуація на фронті залишається загостреною, на чотирьох напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських загарбників прорвати оборону зупинені.

"Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем. Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові", — зазначив Головком.

За словами Сирського, цього тижня обстановка у Харківській області суттєво загострилась, наразі там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.

"Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження", — запевнив генерал.

На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах росіяни мають частковий успіх, в інших — Сили оборони витісняють їх та покращують своє тактичне положення, повідомив Сирський.

За його словами, на Краматорському напрямку армія РФ "не полишає спроб захопити Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста, безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки".

"Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад", — зазначив Сирський.

Близько 05:00 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились.

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