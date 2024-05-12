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Внаслідок бойових дій є знеструмлення у семи областях — Міненерго
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Внаслідок бойових дій є знеструмлення у семи областях — Міненерго

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Енергетика
Енергетики ремонтують електромережі після ракетних обстрілів у Харкові, 6 квітня 2024 року. Марієнко Андрій / УНІАН

Станом на 12 травня внаслідок бойових дій знеструмлені споживачі у семи областях. На Харківщині вночі через російські обстріли залишилися без світла понад 1100 абонентів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Яка ситуація в областях

У Харківській області через нічні обстріли знеструмлено 1146 абонентів. Залишаються без напруги 32,7 тисячі точок обліку.

У Донецькій області через російські обстріли минулої доби було знеструмлено 4,6 тисячі абонентів у 7 населених пунктах. Енергетики заживили 3,6 тисячі абонентів у 2 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 107 населених пунктів, загалом – 47,7 тисячі абонентів.

На Запоріжі через технологічне порушення знеструмлювалися 2418 абонентів. На ранок усіх заживлено. Внаслідок бойових дій залишається без напруги 3731 точка обліку у 51 населеному пункті.

У Львівській області одному з населених пунктів Стрийського району під час проведення земляних робіт пошкоджено газопровід. Без газопостачання залишилися 15 житлових будинків.

У Миколаївській області в Очаківському районі через бойові дії знеструмлювалися 2 населених пункти, загалом 450 споживачів. Усіх заживлено.

На Сумщині через технологічне порушення знеструмлено 510 абонентів у 3 населених пунктах. На ранок залишаються відключеними 4,3 тисячі точок обліку у 72 населених пунктах, з них 3847 абонентів – через бойові дії.

На Херсонщині у м. Херсон залишаються знеструмленими 2,9 тисячі точок обліку, в області – 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.

На Чернігівщині внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1, 5 тисячі абонентів у 27 населених пунктах.

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