Внаслідок бойових дій є знеструмлення у семи областях — Міненерго

Станом на 12 травня внаслідок бойових дій знеструмлені споживачі у семи областях. На Харківщині вночі через російські обстріли залишилися без світла понад 1100 абонентів.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Яка ситуація в областях
У Харківській області через нічні обстріли знеструмлено 1146 абонентів. Залишаються без напруги 32,7 тисячі точок обліку.
У Донецькій області через російські обстріли минулої доби було знеструмлено 4,6 тисячі абонентів у 7 населених пунктах. Енергетики заживили 3,6 тисячі абонентів у 2 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 107 населених пунктів, загалом – 47,7 тисячі абонентів.
На Запоріжі через технологічне порушення знеструмлювалися 2418 абонентів. На ранок усіх заживлено. Внаслідок бойових дій залишається без напруги 3731 точка обліку у 51 населеному пункті.
У Львівській області одному з населених пунктів Стрийського району під час проведення земляних робіт пошкоджено газопровід. Без газопостачання залишилися 15 житлових будинків.
У Миколаївській області в Очаківському районі через бойові дії знеструмлювалися 2 населених пункти, загалом 450 споживачів. Усіх заживлено.
На Сумщині через технологічне порушення знеструмлено 510 абонентів у 3 населених пунктах. На ранок залишаються відключеними 4,3 тисячі точок обліку у 72 населених пунктах, з них 3847 абонентів – через бойові дії.
На Херсонщині у м. Херсон залишаються знеструмленими 2,9 тисячі точок обліку, в області – 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.
На Чернігівщині внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1, 5 тисячі абонентів у 27 населених пунктах.