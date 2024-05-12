Україна посіла третє місце на "Євробаченні-2024"; у Росії Волгоградський НПЗ зазнав атаки дронів; у Броварах чоловік підірвав гранату та поранив поліцейського та на Донеччині зенітники збили російський Су-25 — Суспільне підготувало головні новини ранку 12 травня.

1. Україна посіла третє місце на "Євробаченні-2024"

На "Євробаченні-2024" у Мальме представниці України alyona alyona & Jerry Heil посіли 3 місце, набравши 453 бали: 146 від журі та 307 від глядачів.

Перемогли представники Швейцарії Nemo з піснею The Code. Це перша небінарна людина, яка перемогла у конкурсі.

Nemo отримали загалом 591 бал. Для Швейцарії це третя перемога на "Євробаченні".

2. У Росії Волгоградський НПЗ зазнав атаки дронів

На Волгоградському нафтопереробному заводі у Росії виникла пожежа після падіння на його територію безпілотника. Попередньо ніхто не постраждав.

Про це повідомив губернатор Волгоградської області Росії Андрій Бочаров.

За його даними, у ніч проти 12 травня ППО відбило атаку дронів на території Волгоградської області.

"Внаслідок наслідків падіння БПЛА з подальшою детонацією на майданчику Волгоградського НПЗ виникло займання. Пожежно-рятувальні сили оперативно розпочали роботу — пожежу ліквідовано. Жертв немає", — наводить слова Бочарова адміністрація області у своєму телеграм-каналі.

Контекст: Напередодні, у ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) атакували нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області Росії.

3. У Броварах чоловік підірвав гранату й поранив себе і поліцейського

Напередодні, 11 травня, приблизно о 20:40 у центрі міста Бровари на Київщині пролунав вибух.

У Нацполіції заявили, що це сталося внаслідок підриву гранати невідомим чоловіком. Постраждало дві людини, один із них співробітник поліції.

Як з'ясувалося, правоохоронці прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся тікати, поліцейський почав його переслідувати. Зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця. Унаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник.

4. На Донеччині зенітники збили російський Су-25

Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області.

Про це у Facebook повідомили в 110-тій окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка та ОСУВ "Хортиця"

Під час вечірнього звернення 11 травня Володимир Зеленський відзначив бійців 110 бригади за збиття Су-25.

"Донецька область. 110-та окрема механізована бригада, перший батальйон, дякую за збиття чергової Су-25", — сказав Зеленський.