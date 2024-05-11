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У Броварах пролунав вибух. За попередньою інформацією постраждало дві людини — мер міста
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У Броварах пролунав вибух. За попередньою інформацією постраждало дві людини — мер міста

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Бровари вибух
Місце вибуху у Броварах, Київщина, Україна 11 травня, 2024 року. Telegram/Ігор Сапожко

У центрі міста Бровари, що на Київщині, на бульварі Незалежності, у районі магазину "Червоний маркет" сьогодні, 11 травня, приблизно о 20:40 пролунав вибух.

Про це у Facebook повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"За попередньою інформацією, постраждало дві особи, один із них співробітник поліції. На місці працюють правоохоронці та медики. Подробиці інциденту з’ясовуються", — йдеться у дописі мера міста.

Інших подробиць Сапожко не навів, але варто зазначити, що на Київщині в цей час не було оголошено повітряну тривогу і, ймовірно, вибух не пов'язаний з російськими обстрілами.

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