У центрі міста Бровари, що на Київщині, на бульварі Незалежності, у районі магазину "Червоний маркет" сьогодні, 11 травня, приблизно о 20:40 пролунав вибух.

Про це у Facebook повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"За попередньою інформацією, постраждало дві особи, один із них співробітник поліції. На місці працюють правоохоронці та медики. Подробиці інциденту з’ясовуються", — йдеться у дописі мера міста.

Інших подробиць Сапожко не навів, але варто зазначити, що на Київщині в цей час не було оголошено повітряну тривогу і, ймовірно, вибух не пов'язаний з російськими обстрілами.