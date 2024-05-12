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У Росії Волгоградський НПЗ зазнав атаки дронів
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У Росії Волгоградський НПЗ зазнав атаки дронів

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Волгоградський НПЗ
НПЗ у Волгоградській області РФ. ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"/vnpz.lukoil.ru

На Волгоградському нафтопереробному заводі у Росії виникла пожежа після падіння на його територію безпілотника. Попередньо ніхто не постраждав.

Про це повідомив губернатор Волгоградської області Росії Андрій Бочаров.

За словами Бочарова, у ніч проти 12 травня ППО відбило атаку дронів на території Волгоградської області.

"Внаслідок наслідків падіння БПЛА з подальшою детонацією на майданчику Волгоградського НПЗ виникла займання. Пожежно-рятувальні сили оперативно розпочали роботу — пожежу ліквідовано. Жертв немає", — наводить слова Бочарова адміністрація області у своєму телеграм-каналі.

Атаки на НПЗ Росії

У ніч на 9 травня у Краснодарському краї РФ безпілотники атакували нафтобазу.

Раніше, вранці 5 травня на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії вдруге за тиждень сталася пожежа.

У ніч на 4 травня безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області та Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

3 травня, у Москві заявили, що Київ начебто атакував Кремль безпілотниками, але Путін не постраждав. В ОПУ заперечили причетність України до "дронової атаки" по Кремлю і заявили, що нічний інцидент може свідчити про підготовку російським керівництвом масштабного теракту.

Також 3 травня у Росії у Краснодарському краї через падіння безпілотника загорівся резервуар із нафтопродуктами в селищі Волна Темрюкського району.

29 квітня у тимчасово окупованому Росією Севастополі після вибуху зайнялася нафтобаза. За даними російської сторони, причиною пожежі став удар безпілотного літального апарату.

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