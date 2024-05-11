У суботу, 11 травня, на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії. Через пошкодження енергоінфраструктури обмежувалося електропостачання промисловості. На Харківщині внаслідок обстрілів відключено від газопостачання понад 1000 споживачів.

Про це повідомили в Міненерго зранку у суботу, 11 травня.

“У Харківській області внаслідок російських обстрілів було пошкоджено газопроводи. Через неможливість для ремонтних бригад дістатися до місця пошкоджень газовики були вимушені припинити газопостачання 1605 споживачам”, — йдеться у повідомленні.

За даними енергетиків, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше 1% від добового споживання електроенергії.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі минулої доби застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості — у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і 11 травня.

З 18:00 п’ятниці до 6:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.

Нестача електроенергії прогнозується і на вечір поточної доби.

У міністерстві закликали споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години — особливо ввечері з 17:00 до 22:00. Промисловість також просять переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 16 977 МВт*год. Експорту не передбачається.