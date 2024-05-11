Українські військові проходять у Латвії загальне і спеціалізоване навчання й у цьому є повноцінна співпраця на рівні латвійського та українського Генштабів.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів посол України у Латвії Анатолій Куцевол.

"З тих (військових — ред), хто приїхав, є такі, хто вперше на ґрунтовному військовому навчанні. Для них емоційно важливо, що вони перебувають в іншій країні, де їм допомагають. Вони повертаються в Україну з упевненістю, що в України – надійні партнери. І це підтримує бойовий дух", — сказав дипломат.

Водночас за його словами, є українці, які приїжджають сюди, вже маючи "неабиякий військовий досвід".

"З ними відбувається реальна кооперація на рівні Збройних сил Латвії та підрозділів інших країн НАТО. У такому разі проходить взаємне навчання, коли кожна зі сторін може поділитися корисними знаннями та навичками", — пояснив Куцевол.

Крім того, посол подякував Латвії за прийом і лікування поранених українських військових.

"Програма-мінімум – забезпечити таку ж кількість воїнів, що поїхали на лікування, як і раніше. Але є домовленість, зокрема, з міністром охорони здоров’я, про те, що ми шукаємо можливості збільшити цю кількість. Тепер обговорюємо, чи можна було б прийняти від 150 до 200 українських військових на рік", — додав він.

Окремо Куцевол виділив навчання українських лікарів, які знайомляться з організацією процесу в латвійських клініках, передусім у реабілітаційному центрі "Вайварі".

"А потім, користуючись набутим досвідом, працюватимуть у реабілітаційних клініках України, як чинних, так і новостворених. Зокрема, є ідея організації нового реабілітаційного центру в Чернігові (оскільки Латвія взяла на себе лідерство у допомозі Чернігівщині — ред.). Також ми добре знаємо випадки, коли латвійські хірурги їдуть в Україну, працюють там. Але вони так само запрошують українських хірургів, здебільше військових, приїжджати й підвищувати кваліфікацію в Латвії", — розповів він.

Щодо військової допомоги, яку Латвія надає Україні, посол висловив сподівання, що повідомлень про передачу вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту згодом "буде більше".

"Наприкінці квітня було заявлено про черговий пакет допомоги. Такий своєчасний – ми надзвичайно вдячні за ППО, системи малої дальності, дрони, засоби РЕБ. Також ми ніколи не забуваємо, що Латвія взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для України. Тут йдеться і про військово-технічну співпрацю українських і латвійських бізнесів. Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту. Розвивається також коаліція снарядів калібру 155-мм. Є й інші сфери співпраці, але їх зараз не можна називати з погляду безпеки", — сказав Куцевол.

Що відомо про коаліцію дронів для України

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У середині січня 2024 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 держав для озброєння українських військових "тисячами" нових безпілотників.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.