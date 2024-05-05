Ізраїль припинив мовлення Al Jazeera та провів обшуки в офісі каналу

Ізраїль 5 травня ухвалив рішення припинити мовлення катарського міжнародного телеканалу Al Jazeera, назвавши його "рупором ХАМАСу", який шкодить нацбезпеці. Поліція Ізраїлю провела обшук в офісі компанії в готелі Ambassador в Єрусалимі та вилучила трансляційне обладнання. Al Jazeera засудила такі дії.
Про рішення повідомив речник прем'єр-міністра Ізраїлю з питань арабського світу Офір Ґендельман, опублікувавши звернення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.
"Настав час вигнати рупора ХАМАС з нашої країни", — каже глава уряду у своєму виступі.
Нетаньягу додав: "Журналісти Al Jazeera завдали шкоди безпеці Ізраїлю та підбурювали проти солдатів ЦАХАЛу".
Як повідомляє The Times of Israel, уряд одноголосно проголосував, щоби дати дозвіл міністрові зв'язку Шломо Кархі закрити Al Jazeera на 45-денний період, відповідно до закону, ухваленого Кнесетом у квітні. Цей закон дозволяє тимчасове закриття іноземних ЗМІ, які, як вважають, завдають шкоди національній безпеці.
Канал був недоступний на двох найбільших ізраїльських телепровайдерах Yes і Hot уже через кілька годин після заборони уряду. Як пише BBC, блокування не повне, оскільки канал усе ще доступний через Facebook в Ізраїлі.
Паралельно з цим поліція та інспектори Міністерства зв'язку прибули до офісу Al Jazeera в Єрусалимі, щоб конфіскувати трансляційне обладнання каналу та заблокувати приміщення. Міністр зв'язку опублікував кадри обшуків.
Al Jazeera у відповідь на такі дії випустила заяву, де засудила рішення ізраїльської влади.
"Медіамережа Al Jazeera рішуче засуджує цей злочинний акт, який порушує права людини та основне право на доступ до інформації. Al Jazeera підтверджує своє право продовжувати надавати новини та інформацію своїй глобальній аудиторії", — ідеться в реакції компанії.
Вторгнення бойовиків палестинського руху ХАМАС в Ізраїль
Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.
9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.
13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.
1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.
Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.
В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.