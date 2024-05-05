Ізраїль припинив мовлення Al Jazeera та провів обшуки в офісі каналу

Ізраїль 5 травня ухвалив рішення припинити мовлення катарського міжнародного телеканалу Al Jazeera, назвавши його "рупором ХАМАСу", який шкодить нацбезпеці. Поліція Ізраїлю провела обшук в офісі компанії в готелі Ambassador в Єрусалимі та вилучила трансляційне обладнання. Al Jazeera засудила такі дії.

Про рішення повідомив речник прем'єр-міністра Ізраїлю з питань арабського світу Офір Ґендельман, опублікувавши звернення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

"Настав час вигнати рупора ХАМАС з нашої країни", — каже глава уряду у своєму виступі.

Нетаньягу додав: "Журналісти Al Jazeera завдали шкоди безпеці Ізраїлю та підбурювали проти солдатів ЦАХАЛу".

Як повідомляє The Times of Israel, уряд одноголосно проголосував, щоби дати дозвіл міністрові зв'язку Шломо Кархі закрити Al Jazeera на 45-денний період, відповідно до закону, ухваленого Кнесетом у квітні. Цей закон дозволяє тимчасове закриття іноземних ЗМІ, які, як вважають, завдають шкоди національній безпеці.

Канал був недоступний на двох найбільших ізраїльських телепровайдерах Yes і Hot уже через кілька годин після заборони уряду. Як пише BBC, блокування не повне, оскільки канал усе ще доступний через Facebook в Ізраїлі.

Паралельно з цим поліція та інспектори Міністерства зв'язку прибули до офісу Al Jazeera в Єрусалимі, щоб конфіскувати трансляційне обладнання каналу та заблокувати приміщення. Міністр зв'язку опублікував кадри обшуків.

Al Jazeera у відповідь на такі дії випустила заяву, де засудила рішення ізраїльської влади.

"Медіамережа Al Jazeera рішуче засуджує цей злочинний акт, який порушує права людини та основне право на доступ до інформації. Al Jazeera підтверджує своє право продовжувати надавати новини та інформацію своїй глобальній аудиторії", — ідеться в реакції компанії.