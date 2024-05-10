Генеральний директор канадської компанії Roshel, яка спеціалізується на виробництві бронеавтомобілів Роман Шимонов заявив, що серед планів підприємства — розгортання виробництва на території України.

Про це Роман Шимонов сказав в інтерв'ю виданню Defense Archives.

"Ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні", — сказав він.

Гендиректор Roshel зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до компанії влаштувалося понад 200 українських біженців. За час своєї роботи вони отримали необхідний досвід та прагнуть повернутися додому, щоб продовжити роботу на Батьківщині.

Шимонов додав, що вже зараз в Україні працює кілька сервісних центрів, які обслуговують бронемашини Roshel, що використовуються українською армією. За його словами, не виключено, що саме на базі одного з таких центрів і буде розгорнуто часткове виробництво бронеавтомобілів.

"Ми активно працюємо в три зміни та продовжуємо зусилля для підтримки України. Війна, що триває, вимагає значної кількості транспортних засобів для забезпечення захисту й мобільності залучених сил. Ми прагнемо максимально задовольнити ці потреби, і наші темпи виробництва будуть відповідати контрактам і підтримці, яку ми отримуємо від країн-донорів та українського уряду", — зауважив Шимонов.

У січні 2023 року стало відомо, що влада Канади передасть Україні 200 броньованих автомобілів Senator APC виробництва компанії Roshel.

У жовтні ЗСУ отримали партію оновлених бронеавтомобілів канадського виробництва – Senator MRAP.

У грудні 2023-го гендиректор Roshel Роман Шимонов повідомляв, що компанія передала Україні вже тисячу бронеавтомобілів Senator.

Що відомо про бронемашини Roshel Senator

Senator — канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550.

Машина має броньовані сталевий кузов та скло, здатні витримувати постріли зі зброї 50-го калібру. Senator також має вибухозахищений кузов, тому він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему runflat із підкачуванням на ходу.

Автомобіль обладнаний системою захисту від зброї масового ураження, яка може фільтрувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.

Що відомо про компанію Roshel

Компанія Roshel Smart Armored Vehicles — один з найбільших виробників броньованої техніки для комерційних і урядових організацій у Північній Америці. Штаб-квартира компанії розташована в Брамптоні, Канада.

Серед замовників Roshel — Міністерство внутрішньої безпеки США, Державний департамент США, NASA, Служба митної та прикордонної служби США, Національна оборона (Канада) та інші.