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Президентка ЄК фон дер Ляєн і глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися у Парижі. Про що говорили
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Президентка ЄК фон дер Ляєн і глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися у Парижі. Про що говорили

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Президентка ЄК фон дер Ляєн і глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися у Парижі
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн тисне руку голові КНР Сі Цзіньпіну після тристоронньої зустрічі в Єлисейському палаці в Парижі в рамках дводенного державного візиту голови КНР до Франції, 6 травня 2024 року. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Парижі у понеділок, 6 травня, зустрілася з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це фон дер Ляєн повідомила в соцмережі Х.

Як відзначила президентка ЄК, вона зустрілася з Сі втретє за трохи більше ніж рік.

“І знову у нас була відкрита і чесна дискусія. Ми обговорили питання, в яких ми бачимо один одного. І де у нас є розбіжності”, — сказала фон дер Ляєн на брифінгу за підсумками зустрічі.

Як розповіла фон дер Ляєн, під час тристоронньої зустрічі з Сі та президентом Франції Еммануелем Макроном, обговорили, зокрема, геополітичну ситуацію. Насамперед — війну в Україні та ситуацію на Середньому та Близькому Сході.

“Ми розраховуємо на Китай у використанні всього його впливу на Росію, щоб завершити російську військову агресію проти України”, — сказала фон дер Ляєн.

Зокрема, йшлося про роль Сі в деескалації російської ядерної загрози. Також обговорили зобов’язання Китаю не постачати РФ будь-якого летального озброєння.

“Більше зусиль потрібно, щоб скоротити постачання товарів подвійного призначення до Росії, які врешті опиняються на полі бою”, — сказала фон дер Ляєн.

За її словами, це становить загрозу не лише Україні, а й Європі, тож впливає на відносини ЄС та КНР.

Під час зустрічі з Сі фон дер Ляєн, зокрема, наголосила, що Китай і ЄС мають спільну зацікавленість у мирі та безпеці. А також в ефективному функціонуванні міжнародного порядку, заснованого на правилах — як у Європі, так і на Близькому Сході чи в Східній Азії.

“Війна Росії проти України повинна припинитися, нам потрібен справедливий і тривалий мир”, — заявила президентка Європейської комісії.

Раніше президентка ЄК повідомляла, що прибула до Парижа для участі у тристоронній зустрічі з лідерами Франції та Китаю Еммануелем Макроном і Сі Цзіньпіном.

Тоді фон дер Ляєн поінформувала, що на зустрічі обговорюватимуться кілька ключових питань, які становлять життєвий інтерес для ЄС.

"Агресія РФ проти України, ширша геополітична ситуація та те, як відновити баланс наших торговельно-економічних відносин", — наголосила фон дер Ляєн.

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