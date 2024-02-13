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ГУР: військові РФ закуповують термінали Starlink в арабських країнах
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ГУР: військові РФ закуповують термінали Starlink в арабських країнах

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ГУР: військові РФ закуповують термінали Starlink в арабських країнах
Starlink. Фото: Nina Lyashonok/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Росіяни закуповують термінали Starlink в арабських країнах. Про це свідчать дані свіжого радіоперехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор Росія  закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах”, — йдеться у повідомленні.

У свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink.

“Араби привозять усе: проводи, вайфай, роутер”, — розповів один за співрозмовників.

Як виявилося, вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів.

10 лютого ЗМІ повідомили, що російські війська, ймовірно, використовують системи зв'язку Starlink від SpaceX в Україні, що свідчить про те, що компанія Ілона Маска нині, вочевидь, допомагає росіянам.

11 лютого у ГУР Міноборони підтвердили інформацію стосовно використання російськими окупантами Starlink на фронті.

Американський мільярдер, власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що SpaceX прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.

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