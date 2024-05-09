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El Mundo: в Україні створюють мережу підпільних заводів зброї
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El Mundo: в Україні створюють мережу підпільних заводів зброї

ЗМІ
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Морський дрон "Магура" Magura V5 секретна зброя в Україні
Український військовослужбовець керує безпілотним морським дроном Magura V5 під час презентації військової техніки, 13 квітня 2024 року. REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Україні зараз "майже з нуля" після російських атак і під час повномасштабної війни відновлюють і перепроєктовують мережу виготовлення зброї. Вона залишається бути в таємних місцях. Промисловці втілюють ідею президента Володимира Зеленського, щоби бути менш залежним від допомоги союзників. Водночас це може дати Заходу змогу виробляти боєприпаси та випробувати нові технології.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo, посилаючись на анонімне поінформоване джерело в українській збройовій промисловості.

"Наразі ми виробляємо не тільки дуже необхідні боєприпаси, але й усі типи безпілотників, включно з морськими та наземними, бронетранспортери «Козак», ракети «Нептун», протитанкові «Стугни ». Показники виробництва зросли втричі з нашого старту виробництва у 2023 році", — розповіло джерело.

"На жаль для України, жодна інша країна не пропонує можливості випробувати такі розробки на реальному полі бою. Це вже один зі штатів з найбільшим виробництвом шоломів, бронежилетів і різної уніформи, але це лише початок", — додав співрозмовник El Mundo.

Захід не був готовий до війни такого масштабу, йдеться у матеріалі. І якщо європейські компанії захочуть співпрацювати з українською оборонною мережею, вони зможуть це зробити: будуть ресурси, безпека та недороге виробництво, додає співрозмовник: "Нам не вистачає грошей і контрактів, але Європі не вистачає заводів для переозброєння через російську загрозу".

Як розповіли журналістам, Заходу терміново потрібно 7 млн снарядів. Україна вже виробляє бомби радянського калібру і "зовсім скоро" зможе експортувати бомби калібру НАТО. В України вже є два партнери — Данія та Канада, — які зацікавилися придбанням артсистем калібрів НАТО

Головна проблема нині — безпека. "Зараз нас найбільше турбує те, щоб ці заводи залишалися прихованими від ворога. Ми знайшли кількох зрадників серед робітників, і це може коштувати життя", — підсумувало джерело.

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