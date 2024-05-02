На півночі Швеції розпочалися навчання НАТО, в межах яких відпрацьовується підтримка американських підрозділів під час переміщення з Норвегії через Швецію до Фінляндії.

Про це повідомляє ERR.

Протягом кількох днів північними дорогами Швеції рухатимуться військові колони завдовжки кілька кілометрів, що складаються приблизно з 200 військових машин і 1600 солдатів. Шлях, який розпочався у Нарвіку, проходить через Норрботтен і закінчується у Роваярві, Фінляндія, став підготовкою до навчань Immediate Response, у яких беруть участь понад 24 тисяч міжнародних військових.

Навчання Immediate Response є частиною великої серії навчань НАТО Steadfast Defender.

В Швеції працює підтримка американських підрозділів. Шведи повинні забезпечити транспорт і безпеку на шляху через Атлантичний океан до північної частини Скандинавії.

У 2015 році відбулося подібне переміщення військ під назвою Dragon Ride з Балтійського регіону до Німеччини. Тоді метою було продемонструвати, що США знову в Європі після тривалої перерви. Це було відповіддю на російське вторгнення до України у 2014 році. Тепер ситуація значною мірою схожа. США дають зрозуміти, що контролюють розширений кордон НАТО у напрямку Арктики.

11 березня у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО пройшла офіційна церемонія приєднання Швеції до Альянсу.