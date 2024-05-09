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У Словаччині заявили про зростання кількості українських чоловіків, які незаконно перетинають кордон
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У Словаччині заявили про зростання кількості українських чоловіків, які незаконно перетинають кордон

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У Словаччині зростає кількість українських чоловіків, які незаконно перетинають кордон
Словаччина. Getty Images

У Словаччині прикордонна служба у четвер, 9 травня, повідомила що від початку року більш ніж удвічі зросла кількість українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетинають кордон.

Про це пише видання Barron's з посиланням на AFP.

Так, у прикордонній службі повідомили, що за перші чотири місяці року затримали та згодом відпустили 338 українців проти 166 за аналогічний період 2023 року.

"У перший тиждень травня ми затримали 45 чоловіків на зеленому кордоні. У той самий період минулого року ця кількість становила 4", — сказала речниця прикордонної поліції Словаччини Агнеса Коперніцка AFP.

За словами Коперніцької, українців, які перетинають кордон, затримують, видають дозвіл на перебування в Словаччині та відпускають. Вона додала, що з початку війни реадмісії Реадмісія — це взаємні зобов'язання держав, які закріплюються у міжнародних угодах, прийняти назад власних громадян, а також громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з договірних сторін, або, прибувши законно, втратили підстави для легального перебування.іммігрантів зі Словаччини в Україну не було.

З початку повномасштабного російського вторгнення, за словами прикордонників, на кордоні затримали 1484 українців.

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