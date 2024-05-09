У Словаччині прикордонна служба у четвер, 9 травня, повідомила що від початку року більш ніж удвічі зросла кількість українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетинають кордон.

Про це пише видання Barron's з посиланням на AFP.

Так, у прикордонній службі повідомили, що за перші чотири місяці року затримали та згодом відпустили 338 українців проти 166 за аналогічний період 2023 року.

"У перший тиждень травня ми затримали 45 чоловіків на зеленому кордоні. У той самий період минулого року ця кількість становила 4", — сказала речниця прикордонної поліції Словаччини Агнеса Коперніцка AFP.

За словами Коперніцької, українців, які перетинають кордон, затримують, видають дозвіл на перебування в Словаччині та відпускають. Вона додала, що з початку війни реадмісії іммігрантів зі Словаччини в Україну не було.

З початку повномасштабного російського вторгнення, за словами прикордонників, на кордоні затримали 1484 українців.