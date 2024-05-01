Словаччина надала тимчасовий захист проросійському пропагандисту Артему Марчевському, який був генеральним продюсером телеканалу "112 Україна", що належав екснардепу-зраднику Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє словацьке видання Denik N.

Зазначається, що такий статус Марчевський отримав від Міністерства внутрішніх справ країни.

Адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко також підтвердив виданню, що його клієнт наразі перебуває в Словаччині.

Водночас глава словацького МВС Матуш Шутай Ешток відмовився коментувати таке рішення свого відомства, однак там повідомили, що займаються справою Марчевського разом з розвідкою. Там також додали, що міністерство не коментуватиме перебування Марчевського в Словаччині до закінчення розслідування. Тимчасовий захист у Словаччині Артем Марчевський отримав після того, як влада Чехії запровадила проти нього санкції. Зокрема у країні заблокували його активи та гроші на банківських рахунках.

У Чехії Марчевського підозрюють у тому, що він разом з екснардепом Віктором Медведчуком очолював проросійську мережу впливу, яка фінансувала сайт Voice of Europe. Влада країни стверджує, що цей сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Медведчука, проти якого Чехія теж запровадила санкційні обмеження.

Що відомо про Марчевського

За даними руху "Чесно", у 2015 році Артем Марчевський брав участь у виборах до Київської міськради по 47-му виборчому окрузі від партії "Право народу".

15 березня 2021 року Артем Марчевський був зареєстрований кандидатом на проміжних виборах у Верховну раду, проте 16 числа на окрузі №50 він зняв свою кандидатуру.

4 лютого 2021-го нині заборонена в Україні партія ОПЗЖ висунула Марчевського кандидатом на довибори до парламенту у 50-му окрузі. Зареєстрований як кандидат у ЦВК 19 лютого 2021.

При цьому Марчевський уже балотувався від ОПЗЖ на парламентських виборах 2019 року в окрузі №60 (центр у Волновасі) на Донеччині.

Генеральний продюсер телеканалу "112 Україна". На момент балотування до ВР продовжував займати цю посаду.

Що відомо про анулювання ліцензій для каналів Медведчука

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа від "Опозиційної платформи — За життя" Тараса Козака. Також під санкції потрапили канали "112 Україна", ZIK та NewsOne. Санкції вводяться терміном на п'ять років. "Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства", — пояснив рішення Зеленський.