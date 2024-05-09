В енергосистемі України спостерігається значний дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження українських електростанцій внаслідок атак РФ. З 18:00 до 24:00 споживання промисловості буде обмежуватись, а при зростанні споживання можливі аварійні відключення.

Про це повідомили в "Укренерго"."

"В енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії. Причина — масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ, а в інші години нестача електроенергії є значною.

"Для уникнення відключень побутових споживачів Диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів", — йдеться у повідомленні..

Сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке зачепить побутових споживачів, зазначили у компанії.

"Укренерго" закликає українців споживати електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 24:00.

Протягом доби Україна імпортуватиме електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 16 699 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 418 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

Стан енергомереж

На ранок знеструмлені 411 населених пунктів.

Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській областях.