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Сі Цзіньпін в Угорщині обговорить Україну та інфраструктурні проєкти
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Сі Цзіньпін в Угорщині обговорить Україну та інфраструктурні проєкти

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Орбан, Сі Цзіньпін
Лідер Китаю Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у міжнародному аеропорту імені Ференца Ліста в Будапешті 8 травня 2024 р. REUTERS/Вів'єн Шер Бенко/Офіс прем'єр-міністра Угорщини/MTІ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Будапешта ввечері 8 травня після візитів до Франції та Сербії. 9 травня, у нього очікуються перемовини із владою Угорщини, а на порядку денного будуть питання війни РФ проти України та інфраструктурні проєкти.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Сі може розраховувати на тепле прийняття у країні, яка є важливим партнером Китаю у торгівлі та інвестиціях, на відміну від інших країн ЄС, які розглядають можливість диверсифікації торгівлі з КНР та зменшення залежності від другої за величиною економіки світу.

Напередодні Сі Ціньпін написав в проурядовій угорській газеті Magyar Nemzet, що "розвинув глибоку дружбу" з угорськими політиками, і Угорщина була "ціллю номер один у центрально-східноєвропейському регіоні для китайських інвестицій".

Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив на брифінгу на початку тижня, що питання про Україну буде одним із важливих у порядку денному переговорів у Будапешті.

Очікується, що Угорщина та Китай, які відзначають 75-річчя дипломатичних відносин, також підпишуть від 16 до 18 нових угод про співпрацю, однією з яких може стати масштабний інфраструктурний проєкт у рамках китайського проєкту "Один пояс, один шлях".

У лютому Китай запропонував Угорщині співпрацю з питань громадської безпеки та правоохоронних органів.

Зазначимо також, що угорський прем'єр Віктор Орбан почав працювати над наближенням своєї країни до Пекіна відразу після приходу до влади в 2010 році. Через приблизно десять років виробники акумуляторів і електромобілів почали перевозити виробництво в Угорщину.

Перед виїздом до Будапешта, Сі Цзіньпін у Парижі спілкувався із президентом Еммануелем Макроном і головою Комісії ЄС Урсулою фон дер Ляйєн, які натиснули на китайського лідера, щоб він забезпечив більш збалансовану торгівлю з Європою та використав свій вплив на Москву, щоб припинити війну РФ проти України.

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