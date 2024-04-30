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Макрон хоче поглибити свої особисті зв'язки з Сі, щоб той вплинув на Путіна — Bloomberg
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Макрон хоче поглибити свої особисті зв'язки з Сі, щоб той вплинув на Путіна — Bloomberg

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Макрон хоче поглибити свої особисті зв'язки з Сі, щоб той вплинув на Путіна
Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та лідера Китаю Сі Цзиньпіна у Пекіні, 6 квітня 2023 року. AP

Президент Франції Еммануель Макрон прагнутиме поглибити свої особисті зв’язки із лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час дводенного візиту Сі до Франції у травні, оскільки планує звернутися до китайського лідера із закликом закликати президента РФ Володимира Путіна припинити війну Росії в Україні.

Про це з посиланням на людей, знайомих з планами Макрона, пише Bloomberg.

За їхніми словами, Макрон також прагне залучити китайські інвестиції у французький сектор виробництва акумуляторів для електромобілів.

“Цей наступ чарівності включатиме запрошення Сі на вечерю до Єлисейського палацу в Парижі, де в меню може бути французький коньяк — алкогольний напій, який є об'єктом антидемпінгового розслідування Пекіна. Потім Макрон запросить свого китайського колегу в куточок Піренейських гір, де французький президент у дитинстві відвідував свою бабусю”, — пише видання.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І сказав дипломатичному раднику Макрона в суботу, що він сподівається, що Париж зможе підштовхнути ЄС до проведення прагматичної політики щодо Пекіна. Макрон і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також проведуть тристоронню зустріч з Сі під час його візиту, написав її головний речник на платформі соціальних мереж X.

Це перша поїздка Сі до Європи за останні п’ять років. Вона відбудеться з 5 по 10 травня. Лідер Китаю планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Як пише Bloomberg, ці країни шукають інвестиції з Китаю, незважаючи на низку розслідувань ЄС щодо промислової політики Пекіна та попереджень офіційних осіб у Вашингтоні щодо ризиків.

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