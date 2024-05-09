Російські хакери зламали супутниковий ефір каналів груп StarLight Media та "Інтер" і запустили трансляцію параду в Москві на Красній площі, який проходив сьогодні 9 травня до Дня перемоги.

Про це повідомляє "Детектор медіа", посилаючись на відповідні пости у Telegram-каналах.

Цю ж інформацію підтвердили виданню і в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення України.

Зазначається, що українські провайдери переходять на IPTV-сигнал. Наразі фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки.

9 травня у Москві, на Красній площі пройшов військовий парад до Дня перемоги. Як пишуть російські ЗМІ, у заході, окрім глави Кремля Володимира Путіна взяли участь низка російських високопоставлених військових, а також лідер Білорусі Олександр Лукашенко і президенти Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Куби, Лаосу й Гвінеї-Бісау. Загалом у параді взяли участь понад 9 тисяч людей, 75 одиниць військової техніки та авіація.

Торік у Росії скасували традиційні паради до 9 травня щонайменше у 21 місті. Окрім цього російське керівництво вирішило скасувати урочистий марш "Безсмертний полк", який традиційно проводиться у РФ до роковин Другої світової війни, через побоювання, що акція підкреслить втрати російських військ у війні проти України. За даними британської розвідки цього року паради були скасовані у Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській та Курській області. Марші "Безсмертного полку" на території РФ також не проводились.