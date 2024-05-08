У Берліні заборонили георгіївську стрічку та прапор Росії на 8 та 9 травня

Поліція Берліна заборонила 8 і 9 травня демонструвати російські прапори, георгіївські стрічки, військову форму, а також символіку, що "прославляє" війну Росії проти України, на кшталт літер Z і V.
Про це повідомляє DW.
Також заборонено вмикати російські марші та військові пісні. Винятки зроблено для ветеранів Другої світової війни, дипломатів та державних службовців.
Посольство Росії у ФРН закликало владу Берліна скасувати цю заборону, назвавши її "дискримінацією, що суперечить духу історичного примирення між народами Росії та Німеччини в післявоєнний період".