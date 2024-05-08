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У Берліні заборонили георгіївську стрічку та прапор Росії на 8 та 9 травня
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У Берліні заборонили георгіївську стрічку та прапор Росії на 8 та 9 травня

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Російський прапор, ілюстративне фото. Російський прапор, ілюстративне фото: АР

Поліція Берліна заборонила 8 і 9 травня демонструвати російські прапори, георгіївські стрічки, військову форму, а також символіку, що "прославляє" війну Росії проти України, на кшталт літер Z і V.

Про це повідомляє DW.

Також заборонено вмикати російські марші та військові пісні. Винятки зроблено для ветеранів Другої світової війни, дипломатів та державних службовців.

Посольство Росії у ФРН закликало владу Берліна скасувати цю заборону, назвавши її "дискримінацією, що суперечить духу історичного примирення між народами Росії та Німеччини в післявоєнний період".

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