Росія другий рік поспіль скасовує паради до Дня перемоги 9 травня і традиційну ходу "Безсмертний полк". Одна з причин цього — на таких заходах може бути проявлене невдоволення через війну проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

У Росії скасували традиційні марші "Безсмертного полку", але влада пропонує розвішувати на автомобілях і у громадських місцях портрети загиблих родичів у період з 1 до 11 травня.

Також у Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській та Курській області Росії скасували паради до 9 травня. У британській розвідці припускають, що росіяни побоюються українських атак. Там також нагадали, що за тиждень до 9 травня у 2023 році над Кремлем вибухнув безпілотник.

"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України", — йдеться у повідомленні.

3 травня 2023 року у Москві заявили, що Київ начебто атакував Кремль безпілотниками, але президент РФ Путін не постраждав. В ОПУ заперечили причетність України до "дронової атаки" по Кремлю і заявили, що нічний інцидент може свідчити про підготовку російським керівництвом масштабного теракту. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "плани провести парад на Красній площі 9 травня залишаються в силі".

Загалом торік у Росії скасували традиційні паради до 9 травня щонайменше у 21 місті. Окрім цього російське керівництво вирішило скасувати урочистий марш "Безсмертний полк", який традиційно проводиться у РФ до роковин Другої світової війни, через побоювання, що акція підкреслить втрати російських військ у війні проти України.